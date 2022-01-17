Есть потенциал: в Киеве отреагировали на идею Эрдогана пригласить Путина и Зеленского

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк положительно оценил идею провести в Турции переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, это предложение хорошо продумано и имеет потенциал.

"Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и [ее] президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы", - сказал он в среду в комментарии агентству РБК-Украина.