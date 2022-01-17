Мамедов «принял дозу» и поехал таксовать

Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Масаллинского РОП за нарушение правил дорожного движения задержали водителя автомобиля марки ВАЗ-2106, который занимался частным извозом. Об этом сообщает ленькоранская региональная группа пресс-службы МВД.

Водитель транспортного средства Шаиг Мамедов был направлен на медицинский осмотр в связи с подозрением на употребление наркотиков, что и было подтверждено результатами обследования.

Собранные в его отношении материалы были направлены в Масаллинский районный суд для дачи правовой оценки.