Баку ответил Еревану: Азербайджан за начало делимитации без каких-либо предусловий
Как сообщалось ранее в среду, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации. "Мы разработали пакет предложений, которые переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - сказал глава армянского МИД.
В то же время министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочей встречи в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт довел до ее сведения, что Азербайджан является сторонником начала процесса делимитации азербайджано-армянской границы без каких-либо предусловий, и что делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами. Баку выступает за то, чтобы начать этот процесс не теряя времени, отметил Байрамов.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства с сожалением отметил, что подобная позиция Еревана в этом вопросе, выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации являются неприемлемыми.
Кроме того, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, отметил текущие проекты с ОБСЕ в области развития транспортного сообщения, поощрения «зеленой энергетики», охраны окружающей среды. Министр также выразил заинтересованность Азербайджана в участии ОБСЕ в процессах строительства и реинтеграции, осуществляемых на текущем постконфликтном этапе.
В свою очередь генеральный секретарь Хельга Шмидт поздравила Азербайджан с председательством на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Генсек выразила надежду, что нынешнее председательство Азербайджана будет способствовать решению имеющихся проблем. Было подчеркнуто, что приоритеты председательства Азербайджана поддерживаются ОБСЕ.
Джейхун Байрамов проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений между двумя странами.