Баку ответил Еревану: Азербайджан за начало делимитации без каких-либо предусловий

Как сообщалось ранее в среду, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации. "Мы разработали пакет предложений, которые переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - сказал глава армянского МИД.

В то же время министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочей встречи в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт довел до ее сведения, что Азербайджан является сторонником начала процесса делимитации азербайджано-армянской границы без каких-либо предусловий, и что делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами. Баку выступает за то, чтобы начать этот процесс не теряя времени, отметил Байрамов.