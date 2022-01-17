Зеленский назвал вторжение России в Украину «фейком» и обратился к народу

"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду его офисом.

При этом он добавил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск на Украину. "Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир", - подчеркнул Зеленский, добавив, что "ситуация в стране под контролем".

Президент также заявил, что Украина не хочет войны, однако должна всегда быть к ней готова.