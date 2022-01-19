Известная певица специально заболела ковидом и умерла

Сын певицы Ян Рек рассказал, что Горка специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Рек и его отец полностью вакцинированы, но все равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

Горка писала в соцсетях, что поправляется после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.

"Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила", - сказал Рек.

Поправившись, певица планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. "Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт", - добавила она.

Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. "Через десять минут все было кончено. Она задохнулась", - рассказывает ее сын.