Известная певица специально заболела ковидом и умерла
В Чехии скончалась вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения. Смерть 57-летней певицы подтвердил BBC ее сын.
Горка писала в соцсетях, что поправляется после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.
Сын певицы Ян Рек рассказал, что Горка специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Рек и его отец полностью вакцинированы, но все равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась с ними рядом. При этом певица прививок не делала.
"Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила", - сказал Рек.
Поправившись, певица планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. "Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт", - добавила она.
Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. "Через десять минут все было кончено. Она задохнулась", - рассказывает ее сын.