Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:06

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед парламентом объявил о прекращении действия коронавирусных ограничений. С 26 января в Соединенном Королевстве перестанет быть обязательным ношение масок в общественном транспорте и в магазинах. Уходят в прошлое дистанционная работа и учеба. Отменяется использование сертификатов о вакцинации. Школьникам не нужно носить маски в школах сейчас. Кроме того, для лиц, болеющих коронавирусом, с 24 марта отменяется обязательная самоизоляция. Скорее всего, дата отмены будет перенесена еще ближе. По словам Джонсона, отношение к COVID-19 cкоро будет как к обычной простуде.

Характерно, что возврат к нормальной жизни в Великобритании начат в ситуации, когда в больницах все еще 20 тысяч пациентов с ковидом, а число новых случаев в сутки составляет более 100 тысяч. Но премьер уверяет, что пик заболеваемости «омикроном» миновал, а наличие бустерной прививки у 90% граждан старше 60 лет дает уверенность, что тяжелых случаев будет мало. При отмене обязательного предоставления сертификатов, тем не менее, владельцы бизнесов сами будут вольны принимать решение, требовать их у клиентов или нет. Ношение масок не будут требовать, но в местах большого скопления людей, ранее не встречавшихся, рекомендовано использовать маски. В домах престарелых, чьи обитатели в большей степени подвержены рискам, часть ограничений снимут, но все же не полностью. Очевидно, что шаги, предпринятые Британией, будут подхвачены и другими правительствами. И власти, и рядовые граждане, и бизнес устали от двухлетней пандемии и готовы возвращаться к нормальной жизни, даже несмотря на некоторые сохраняющиеся риски.