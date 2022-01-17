Усманов назвал металл, который станет «новым золотом»

Медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе, говорится в колонке основателя группы USM (в нее входит компания «Удоканская медь») Алишера Усманова на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), пишет РБК.

«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — пишет он.

В статье Усманов привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому моменту спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.