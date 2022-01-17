По данным издания, руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи "с начальным подозрением", он не уточнил его фигурантов, но отметил, что речь идет о всех шести членах федерального правления партии", а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз 90/Зеленые», среди прочих подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"Предмет (начатого) процесса - ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году", - цитирует журнал Штельтнера.

Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет полторы тысячи евро на человека.

Поскольку все подозреваемые являются депутатами бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера бундестага Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование. Оно стартовало 6 января.

Основанием для начала расследования послужили заявления со стороны частных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от "Зеленых" в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что "было бы лучше", если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.

В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ними. Кроме того, представитель партии заявил Spiegel, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому "по мнению участников (процесса) имеет полное право принимать соответствующие решения". Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но то, подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.