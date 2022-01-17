Байден: США не собираются возвращаться к локдаунам

Соединенные Штаты не намерены возвращаться к практике введения локдаунов и закрытия школ из-за распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме, пишет ТАСС.

"В итоге по COVID-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдаунам. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты", - отметил глава государства, напомнив, что власти выделили $130 млрд на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.