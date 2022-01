«Послы ЕС возложили цветы к Аллее шехидов в Баку в память о жертвах трагедии Черного января. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родственникам жертв этих трагических событий. Желаю азербайджанскому народу мира и процветания».

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

EU Ambassadors laid flowers in Alley of Martyrs in Baku, mourning the victims of the "Black January" tragedy. I express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of those tragic events. I wish peace and prosperity to the people of Azerbaijan. pic.twitter.com/p1aD5KQW9t