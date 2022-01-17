Скандал в Швеции: азербайджанца задержали у дома премьер-министра

В Швеции всерьез задумались о безопасности государственных чиновников самого высокого ранга и озабочены проблемой поддельных документов, охватившей страну. Одним из случаев, побудивших шведскую общественность активно обсуждать данные темы, стала недавняя история с курьером-азербайджанцем, который был задержан около резиденции премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с фальшивым водительским удостоверением, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Aftonbladet.

«Теперь уже можно раскрыть ранее неизвестную информацию об охране дома премьер-министра, - пишет шведское СМИ. – 8 декабря полицейские, отвечавшие за охрану дома Магдалены Андерссон, остановили водителя-курьера, который должен был доставить премьер-министру посылку. После проверки личности выяснилось, что мужчина использовал поддельные водительские права».

В полицейском отчете, который оказался в распоряжении Aftonbladet, указано, что 36-летний мужчина является гражданином Азербайджана. Сейчас его обвиняют в незаконном вождении и использовании фальшивого документа. Права были конфискованы. В отчете не сообщается, в какой курьерской компании работает азербайджанец. Известно лишь то, что он находится в Швеции чуть больше года. В полиции Стокгольма сообщили, что расследование продолжается, а потому от дополнительных комментариев пока воздержатся.

Однако это не единственный тревожный случай у резиденции шведского премьер-министра. 21 декабря в Службу государственной безопасности страны поступил сигнал. Возле дома была задержана уборщица из Никарагуа, у которой не было вида на жительство в Швеции. Женщина была взята под стражу.

Шведское издание сообщило, что обратилось к Магдалене Андерссон с просьбой прокомментировать декабрьские инциденты, однако премьер-министр отказалась отвечать на вопросы на данную тему.

СМИ пишет, что проблема поддельных паспортов, удостоверений личности и водительских прав стоит в Швеции достаточно остро. Приобрести фальшивый документ не так уж сложно. Раньше на форуме для русскоязычных жителей Швеции открыто предлагалось купить поддельные документы, а за их производством стояли и стоят преступные сети с филиалами по всей Европе.