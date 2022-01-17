Маловероятно в ближайшее время: Байден о вступлении Украины в НАТО

Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО, заявил президент США Джо Байден. По его словам, для этого нужно выполнить ряд условий.

«У нас есть ряд международных соглашений о том, что европейские страны могут присоединиться к нам. Но вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшее время, не слишком большая», — сказал Байден, слова которого приводит РБК.

По его словам, это связано с тем, что Украине следует провести большую работу над демократией. К тому же вопрос о ее немедленном включении в состав должен решаться на голосовании, отметил глава Белого дома.

На фоне сообщений западных СМИ о возможном «вторжении» России в Украину и учений США и их союзников по НАТО в Черном море Москва направила Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. Кремль требует нерасширения альянса на восток, в том числе отказа от принятия в состав бывших республик СССР. Среди них Украина и Грузия, напоминает РБК. С 9 по 13 января Россия провела три раунда переговоров по этому вопросу с США, НАТО и ОБСЕ. Однако стороны не смогли договориться о нерасширении из-за того, что требование противоречит принципам альянса.