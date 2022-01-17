Водителей и пешеходов в Баку предупреждают...

Максимальная скорость на всех полосах движения столичных автомагистралей: проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт снижена до 20 км/ч в связи с дождливой погодой. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Рекомендуем участникам движения быть осторожными в связи с прогнозируемыми сегодня погодными условиями. Для безопасности движения водители должны соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы. Пешеходы обязательно должны пользоваться пешеходными переходами", - говорится в сообщении агентства.

БТА также рекомендовало пассажирам соблюдать осторожность на автобусных остановках, не сходить и не садиться в автобусы вне остановок, соблюдать те же правила на территории транспортных обменных центров.