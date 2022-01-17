Помощник президента: «Ждем ответа Армении»

Армения должна правильно оценить сложившиеся в регионе новые геополитические реалии и сделать из этого выводы, сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Напомнив об интервью президента Ильхама Алиева местным телеканалам, Гаджиев отметил, что в этом интервью глава государства ответил на вопросы представителей СМИ об общественно-политической, социально-экономической жизни страны,а также нормализации отношений с Арменией.

«Президент затронул вопросы, которые могут стать основой нормализации армяно-азербайджанских отношений, началом переговоров по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Естественно, мы ждем соответствующих ответов со стороны Армении. Ереван должен правильно оценить новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе, и сделать из этого выводы», - сказал Х. Гаджиев.