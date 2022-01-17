Трампу снова отказали в суде

Верховный суд США отклонил просьбу бывшего президента страны Дональда Трампа не раскрывать 750-страничные архивные документы в рамках расследования штурма здания американского Конгресса 6 января 2021 года, передает агентство Reuters.

Как отмечает издание, это значит, что содержание архивных документов может быть раскрыто для широкой общественности, несмотря на то, что судебные разбирательства по делу о захвате Конгресса сторонниками экс-главы Белого дома все еще продолжаются в нескольких судах, и Трамп пытается предотвратить их огласку.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие касающихся его администрации документов в рамках разбирательства в связи со штурмом здания американского Конгресса. Соответствующий иск был подан после того, как его аналогичное требование было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия.