Трампу снова отказали в суде
Верховный суд США отклонил просьбу бывшего президента страны Дональда Трампа не раскрывать 750-страничные архивные документы в рамках расследования штурма здания американского Конгресса 6 января 2021 года, передает агентство Reuters.
Как отмечает издание, это значит, что содержание архивных документов может быть раскрыто для широкой общественности, несмотря на то, что судебные разбирательства по делу о захвате Конгресса сторонниками экс-главы Белого дома все еще продолжаются в нескольких судах, и Трамп пытается предотвратить их огласку.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие касающихся его администрации документов в рамках разбирательства в связи со штурмом здания американского Конгресса. Соответствующий иск был подан после того, как его аналогичное требование было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия.
Верховный суд США в прошлом году также отклонил последнюю апелляцию бывшего президента Дональда Трампа по поводу пересмотра результатов прошедших в стране в ноябре прошлого года выборов, на которых он проиграл нынешнему главе государства Джо Байдену.
Отметим, Дональд Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии Конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов.