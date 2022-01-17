За Назарбаевым сохранили право выступать на заседаниях правительства и парламента

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по-прежнему будет иметь право выступать на заседаниях правительства и перед парламентом республики. Это следует из изменений, внесенных Мажилисом (нижней палатой) парламента в соответствующий конституционный закон, передает ТАСС.

"Первому президенту принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан", - гласит новая редакция подпункта в конституционном законе "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы". Согласно прежней версии, первому главе республики также принадлежало право пожизненно возглавлять Совбез и АНК. Остальные положения данного закона сохранены.

Помимо этого, необходимые изменения были внесены депутатами Мажилиса в законы о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Корректировки касаются того, что Совбез и АНК теперь будет возглавлять действующий президент страны.