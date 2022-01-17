В офисе Зеленского заявили: готовы к любому развитию событий

«Власти Украины делают все необходимое, чтобы страна и ее вооруженные силы были готовы к любому развитию событий, и вместе с международными партнерами внимательно следят за ситуацией у границ Украины». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина держит холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей.

«Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», - сказал Ермак.