В офисе Зеленского заявили: готовы к любому развитию событий
«Власти Украины делают все необходимое, чтобы страна и ее вооруженные силы были готовы к любому развитию событий, и вместе с международными партнерами внимательно следят за ситуацией у границ Украины». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что Украина держит холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей.
«Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», - сказал Ермак.
По его словам, Украина в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности не остается одна, потому что власти чувствуют поддержку европейских стран и США.
Он также назвал встречу Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась накануне, предметной и содержательной и отметил, что Украина получила заверения в поддержке США дипломатических усилий по установлению мира.
«Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в НАТО и общеевропейской безопасности», – сказал Ермак.