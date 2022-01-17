Армянская газета «Грапарак» пишет, что «предыдущий совет был упразднен, новый совет возглавляет министр юстиции Карен Андреасян... В ближайшие дни состав совета будет утвержден премьер-министром, затем совет сформирует комиссию в составе пяти научных специалистов, которая проработает проект конституционных реформ».

Издание напоминает, что «около года назад, говоря о необходимости конституционной реформы, Пашинян не исключал возможности перехода к полупрезидентской системе, однако в конце прошедшего года он выразил противоположное мнение, заявив, что выступает за парламентское правление».

«...Однако в начале года Пашинян поручил своей политической команде подвергнуть рестарту территориальные структуры и подготовиться к конституционному референдуму по изменению модели управления для перехода к полупрезидентской системе, при которой силовики вновь перейдут под контроль президента. Очевидно, что Пашинян планирует занять пост президента», — утверждает газета.