Генпрокурор: никто не может использовать «Тертерское дело» в политических целях

«В связи с «Тертерским делом» создана следственная группа, проводится интенсивное расследование. Никто не может использовать это дело в политических целях. Это недопустимо и строго запрещено законом». Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что расследование тертерских событий возобновлено и ведется работа по полному выявлению, восстановлению истины и привлечению виновных к ответственности с использованием всех возможностей, предусмотренных законодательством.