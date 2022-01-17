Теймур Мусаев предупредил: в Азербайджане растет заражение «омикроном»

Омикрон-штамм коронавируса широко распространился в Азербайджане. В отличие от других штаммов, скорость его распространения намного выше. Число заболевших растет. Каждый должен соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом заявил журналистам назначенный накануне распоряжением президента Азербайджана министром здравоохранения Теймур Мусаев.

«Все должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Оснований для ужесточения карантинного режима нет, ситуация под контролем. В наличии есть коечный фонд, в том числе реанимационный, необходимое медицинское оборудование и лекарственное обеспечение. В этом отношении нет никаких проблем. Конечно, наши дальнейшие шаги будет определять развитие ситуации с инфицированием», - сказал Мусаев.

Министр здравоохранения отметил, что, основываясь на опыте других стран, можно предположить, что после обнаружения штамма «омикрон» он может поразить до 40 процентов всех инфицированных коронавирусом в нашей стране.