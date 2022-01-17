В Алматы нашли тайные захоронения

Правоохранительные органы Казахстана обнаружили в Алматы несколько тайных захоронений боевиков, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января нынешнего года. Об этом сообщает местный департамент полиции, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, такие могилы выкапывались, чтобы затруднить идентификацию погибших участников погромов. При этом где конкретно были обнаружены захоронения, правоохранители не уточнили.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — заявила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек.