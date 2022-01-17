Какой будет погода завтра в Азербайджане

В пятницу, 21 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами прогнозируются осадки, возможен мокрый снег. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха ночью около 0, днем – 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление повысится от 763 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью 21 января и утром местами возможны осадки, мокрый снег и снег. В ночные и утренние часы туман. Западный ветер местами и временами усилится. Температура воздуха в районах Азербайджана от 0 до 5 градусов мороза, в горах ночью от 5 до 10 градусов мороза, в высокогорье – ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.