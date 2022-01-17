Стали известны детали предложения Армении по демаркации
Армения направила Азербайджану письменные предложения по началу процесса делимитации и демаркации границы, заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян, пишут армянские СМИ.
Предложения касаются создания на границе ситуации, которая бы способствовала началу процесса.
«Это касается зеркального отвода войск и размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен», - сказал Григорян журналистам.
Отмечается, что письменной реакции со стороны Азербайджана пока не было.