В Анкаре заявили, что армяне довольны процессом нормализации отношений с Турцией

«На первой встрече спецпредставителей обсуждались цели процесса нормализации отношений и ожидания от него». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецким СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что на следующей встрече спецпредставители обсудят вопросы, касающиеся следующих шагов после возобновления авиасообщения между Стамбулом и Ереваном.

«Наша цель – полная нормализация отношений. Армяне тоже этим довольны. В процессе будут обсуждаться вопросы о том, какие шаги еще могут быть предприняты, кроме запуска регулярных авиарейсов и назначения спецпредставителей», - заявил Чавушоглу.