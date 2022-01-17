В Баку состоится турнир по каратэ памяти жертв 20 Января
21-22 января в Бакинском дворце спорта пройдет турнир по каратэ Arpachay Open, посвященный памяти жертв 20 Января.
Соревнование, которое будет проведено в 6-й раз, организуют Национальная федерация каратэ Азербайджана и клуб «Арпачай». В традиционном турнире примут участие около 550 спортсменов из примерно 30 клубов страны. Медали будут разыгрываться в семи возрастных категориях среди детей, юношей и молодежи.
Церемония открытия турнира состоится 21 января в 17:00.