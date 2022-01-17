Лукашенко вновь переболел COVID. На этот раз «омикроном»: «На ногах перенес»

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь переболел COVID-19. На этот раз глава белорусского государства перенес штамм короновируса «омикрон». Об этом в четверг, 20 января, сообщает БелТА.

«Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, — сказал Александр Лукашенко. — Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел».

«Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — добавил он.

По сообщению БелТА, президент Беларуси в конце июля 2020 года заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах.