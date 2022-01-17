Президент Ирана предрекает распад НАТО

Североатлантический альянс незаконно проникает на территории независимых государств, делая это обманным путем, такое поведение приведет к скорому распаду НАТО. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в четверг, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, передает ТАСС.

"НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, оно угрожает независимым государствам, - сказал иранский лидер. - Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к его распаду".

По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях. "Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они [США] включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране", - указал президент.