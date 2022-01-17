Военный эксперт: «Турецкие БПЛА - лучшие в мире»
Одно из ведущих национальных изданий Нидерландов – газета NRC опубликовала статью с детальным анализом беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2, передает Anadolu.
Авторы статьи обращают внимание на успешное применение «Байрактаров» в боевых условиях в Сирии, Ливии и Азербайджане, а также их более высокое качество и низкую стоимость по сравнению с аналогами. Публикация содержит комментарии нидерландского эксперта в области обороны Стейна Митцера, по мнению которого Bayraktar TB2 является лучшим в мире с точки зрения эксплуатации.
«TB2 стоит около $5 млн, а стоимость китайского Wing The Loong II составляет $15 млн, и его качество часто не соответствует желаемому», - констатирует Митцер.
В публикации также отмечается, что Турция наращивает экспорт беспилотников «день ото дня». Bayraktar TB2 экспортируется во многие страны, такие как Польша и Украина. Кроме того, его наличие внесло значительный вклад во внешнюю политику Турции, пишет издание.
В публикации газеты также говорится, что турецкие беспилотники начали пользоваться спросом и в Африке, а во время визитов президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страны континента был подписан ряд контрактов на их поставки.