Военный эксперт: «‎Турецкие БПЛА - лучшие в мире»

Одно из ведущих национальных изданий Нидерландов – газета NRC опубликовала статью с детальным анализом беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2, передает Anadolu.

Авторы статьи обращают внимание на успешное применение «Байрактаров» в боевых условиях в Сирии, Ливии и Азербайджане, а также их более высокое качество и низкую стоимость по сравнению с аналогами. Публикация содержит комментарии нидерландского эксперта в области обороны Стейна Митцера, по мнению которого Bayraktar TB2 является лучшим в мире с точки зрения эксплуатации.

«TB2 стоит около $5 млн, а стоимость китайского Wing The Loong II составляет $15 млн, и его качество часто не соответствует желаемому», - констатирует Митцер.