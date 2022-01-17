На фоне звучащих в Казахстане призывов вернуть прежние названия объектам, переименованным в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, на государственном телеканале страны «Хабар 24» был показан сюжет, где произнесли прежнее название проспекта Назарбаева в Алматы – Фурманова (в честь автора романа «Чапаев»).

«Полицейские Алматы перекрыли два участка улиц. Сейчас там проходит антитеррористическая операция. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы. Перекрыты участок проспекта Аблай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, а также участок улицы Толе би от Желтоксана до Фурманова», - сказала диктор в эфире телеканала.

В русскоязычной версии упоминалось теперешнее название, присвоенное проспекту в 2017 году.

Госканал «переименование» проспекта Назарбаева назвал «технической ошибкой»: «Мы не уполномочены переименовывать улицы. Редакция выяснит, как это произошло, и сделает работу над ошибками».