Тегеран и Сеул обсуждают задолженность Ирана перед ООН
Правительства Ирана и Южной Кореи ведут переговоры об уплате членского взноса Тегерана в ООН. Об этом пишут корейские СМИ.
Издание Yonhap утверждает, что Сеул рассматривает оплату долга Ирана в Организации Объединенных Наций с заблокированных иранских активов в корейских банках.
Ранее в ООН заявили, что Иран и 7 других стран-членов организации потеряли право голоса из-за неуплаты членских взносов в размере 18,4 миллиона долларов.
Отмечается, что на сегодняшних день более 7 миллиардов долларов иранских активов находятся в замороженном состоянии в банках Южной Кореи. Тегеран неоднократно просил Сеул разморозить свои активы.