«Посольство Израиля вместе с азербайджанским народом»

Посольство Израиля в Азербайджане в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января выразило соболезнования азербайджанскому народу. Об этом говорится на странице израильской дипмиссии в Twitter.

"Посольство Израиля вместе с азербайджанским народом чтит память жертв трагедии Черного января", - отмечено в публикации.