«Посольство Израиля вместе с азербайджанским народом»
Посольство Израиля в Азербайджане в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января выразило соболезнования азербайджанскому народу. Об этом говорится на странице израильской дипмиссии в Twitter.
"Посольство Израиля вместе с азербайджанским народом чтит память жертв трагедии Черного января", - отмечено в публикации.
The Embassy of Israel joins the people of Azerbaijan in commemorating Black January.#20Yanvar pic.twitter.com/EC51uKmsQ3— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) January 20, 2022