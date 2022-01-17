Саакашвили могут признать пострадавшим по делу о пытках

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что считает аргументированным требование присвоить статус пострадавшего экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, передает «Новости-Грузия».

Ранее адвокаты Саакашвили обратились в прокуратуру с просьбой назначить их подзащитному психиатрическую экспертизу и признать его пострадавшим по делу о пытках. Уголовное дело по статье «нечеловеческое или унизительное обращение» было возбуждено после заявления защитников Саакашвили о том, что бывший глава государства подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из тюрьмы в Рустави.

«На данном этапе я считаю данное требование аргументированным. Однако для того, чтобы омбудсмен дал рекомендацию, нужно больше информации. Если у нас будет доступ к определенным уликам, которые дадут нам более убедительные доказательства, что есть основания для присвоения статуса пострадавшего, то мы скажем это», — подчеркнула Ломджария.