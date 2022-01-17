Хранилища газа в Европе стремительно опустошаются

Страны Европы отобрали из своих подземных хранилищ уже 2/3 от объема газа, закачанного в 2021 году, или почти 32 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

Отмечается, что на 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд кубометров газа.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 января заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 45% — до 44,7%. Заполненность ПХГ снизилась до 45,45%. В настоящее время в европейских хранилищах остается примерно 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше по сравнению с прошлым годом. Также известно, что отбор газа их европейских хранилищ составил 785,15 млн кубометров. С начала января отобрано около 10,5 млрд кубометров газа, что является третьим показателем для этой даты в истории наблюдений с 2011 года.