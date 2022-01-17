Неизвестные хакеры атаковали Красный Крест и украли данные полумиллиона человек

Серверы Международного комитета Красного Креста подверглись крупной кибератаке, сообщает Meduza со ссылкой на сообщение организации.

Согласно информации, в результате действий хакеров были скомпрометированы персональные данные 515 тысяч человек. В основном это крайне уязвимые группы — люди, разлученные с семьями из-за военных конфликтов или стихийных бедствий, пропавшие без вести или находящиеся в заключении.

В Красном Кресте отметили, что распространение информации об этих людях во многих случаях несет повышенный риск для их безопасности. Кто стоит за атакой, неясно. Красный Крест призвал хакеров «поступить правильно» и не распространять и не продавать полученные данные, чтобы не навредить людям, которые и так находятся в сложной ситуации.