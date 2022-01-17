В рейтинге стран по численности ВС Азербайджан занял 41-е место таблица
В рейтинге стран мира по численности вооруженных сил (регулярных войск) 2021 года Азербайджан занял 41 место из 166.
По данным Energyprom, согласно рейтингу, численность вооруженных сил страны составляет 126 950 человек.
Открывают рейтинг стран по численности вооруженных сил Китай, Индия и США.
Среди стран СНГ выше Азербайджана оказались лишь Россия (5-е место) и Украина (21-е место).
Узбекистан занял 63-е место, Беларусь – 64, Армения – 66, Казахстан – 70. На последнем месте раположилось Гаити с армией 150 человек.