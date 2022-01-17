«Если Лавров согласится»: Украина готова к встрече с Россией и США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к трехсторонней встрече на уровне глав МИД США, России и Украины при условии согласия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом, как передает ТАСС, он сообщил на брифинге.

«В ходе состоявшихся в среду переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном я подтвердил готовность к трехсторонней встрече на уровне глав МИД США, РФ и Украины, если Лавров согласится», - сказал Кулеба.