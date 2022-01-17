Азербайджан увеличил импорт из черноморского региона Турции

В 2021 году из 17 провинций черноморского региона Турции в Азербайджан экспортировано товаров на сумму свыше 45 миллионов долларов, передает TRT Haber.

Согласно заявлению ассоциации экспортеров региона, самым крупным отправителем товаров в Азербайджан стала провинция Ризе (8 миллионов 210 тысяч долларов). На втором месте Трабзон (6 миллионов 565 тысяч долларов).

Отмечается, что в Азербайджан больше всего поставлялись строительные материалы.