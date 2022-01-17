У доллара появился серьезный конкурент

Китайский юань зарекомендовал себя как одна из самых популярных валют для трансграничных платежей, заняв четвертое место впервые с августа 2015 года, пишет Bloomberg.

Это второй показатель для китайской валюты за всю историю. На юань с июня приходится около 2,7 процента рынка, в то время как на доллар — 41 процент. Евро удерживает второе место, однако его общая рыночная доля упала до восьмимесячного минимума в 37 процентов. Фунт занял третье место, японская иена замкнула пятерку лидеров.

В последнее десятилетие популярность юаня как международной валюты неуклонно росла, отмечает американское издание. В декабре глобальные фонды увеличили вложения в китайские государственные облигации до рекордного уровня.