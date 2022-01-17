Смертная казнь за богохульные карикатуры в WhatsApp

В Пакистане суд приговорил к смертной казни 26-летнюю местную жительницу Анику Атик за то, что она отправляла богохульные сообщения в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook. Об этом сообщает издание The Guardian.

Молодую женщину признали виновной и приговорили к высшей мере наказания после жалобы одного из ее знакомых. Мужчина рассказал, что Атик отправляла ему в WhatsApp богохульные карикатуры на исламских пророков и сообщения с критикой святых, а также использовала учетную запись в Facebook для рассылки подобных материалов другим пользователям.

Сама женщина отказалась признать свою вину. Атик подчеркнула, что является мусульманкой. По ее словам, знакомый специально втянул ее в дискуссию о религии, чтобы отомстить за отказ поддерживать с ним дружеские отношения.