Азербайджан и Турция подписывают сделку на 1 миллиард евро

Азербайджан и Турция близки к подписанию валютной своп-сделки на сумму 1 миллиард евро. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Турции.

Источники утверждают, что такое соглашение поможет Анкаре увеличить резервы Центрального банка Турции и станет одной из своп-сделок, которые страна заключила недавно с несколькими странами.

«Сделка почти готова. Осталось только уладить бюрократические моменты, которые требуют времени», - сказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Напомним, что ранее Турция подписала своп-сделку с ОАЭ на 5 миллиардов долларов на фоне валютного кризиса в стране.