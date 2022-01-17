В AQRO VEST DC почтили память жертв 20 Января

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская империя ввела в Баку тяжелую военную технику против мирного населения Азербайджана, пытавшегося справедливо выступить против армянского вандализма, несправедливости, предпринимаемых в отношении наших соотечественников. В результате незаконного ввода войск советской армии в Баку и районах Азербайджана были убиты 146, ранены 744 человек, незаконно арестован 841 человек. Военнослужащими советской армии был нанесен ущерб 200 домам и квартирам, 80 автомобилям, в том числе машинам скорой помощи, государственное и личное имущество было уничтожено в результате пожаров, вызванных зажигательными пулями. Однако несмотря на все эти зверства боевой дух азербайджанского народа не был подавлен, наоборот, были предприняты решительные шаги на пути к независимости.

Сегодня в ООО AQRO -WEST DC минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января, кровавыми буквами вписанной в историю азербайджанского народа.

В те трудные дни общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил в Москве в связи с трагедией 20 Января, болью отозвавшейся в сердце азербайджанского народа. 21 января 1990 года Гейдар Алиев посетил постоянное представительство Азербайджана в Москве, где решительно осудил это зверство, раскрыл причины его совершения, объявил всему миру имена организаторов и виновников.

Сегодня Азербайджанская Республика признана в мире как независимое государство. В результате контрнаступательных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и увековеченных в истории как 44-дневная Отечественная война, Вооруженные силы Азербайджана восстановили территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Мы просим Аллаха даровать упокоение всем жертвам трагедии и шехидам!