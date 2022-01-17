Саудовская Аравия начала крупную операцию против хуситов

В четверг, 20 января, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале крупномасштабной военной операции против хуситов в Цемене, сообщают государственные СМИ.

В сообщении говорится, что коалиция начала «широкомасштабную операцию по ликвидации хуситов в ряде йеменских провинций. Военная операция проводится для «защиты гражданского населения от нападений».

Также официальные СМИ отметили, что коалиция отслеживает лидеров террористов, ответственных за нападения на мирных жителей.

Между тем, агентство Saba утверждает, что коалиция уже нанесла удары по городам Сана и Аль-Худайда.