Турция пригласила Армению на дипломатический форум в Анталье ответ Еревана; обновлено
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение на дипломатический форум в Анталье и обдумывает целесообразность участия в нем. Как сообщает "Арменпресс", об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.
"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян получал и продолжает получать приглашения на различные мероприятия в этом году, в том числе на участие в дипломатическом форуме в Анталье. Министерство иностранных дел Армении обсуждает целесообразность участия министра в вышеуказанных мероприятиях в установленном порядке", - отметил пресс-секретарь армянского МИД.
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Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел в Университете Анкары рабочую встречу с послами стран Латинской Америки и председателями Группы дружбы Великого национального собрания Турции, сообщает TRThaber.
На встрече Чавушоглу заявил, что пригласит Армению на дипломатический форум в Анталье.
В частности, глава внешнеполитического ведомства Турции сказал: «Латинская Америка примет участие во втором дипломатическом форуме, который пройдет с 11 по 13 марта. Приглашаем всех со всего мира. На данный момент свое участие уже подтвердили 39 министров иностранных дел. Мы пригласили Армению, Грецию, греческую часть Кипра, Израиль и Египет. Голос каждого будет услышан здесь. Он стал свободной площадкой».