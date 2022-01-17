Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение на дипломатический форум в Анталье и обдумывает целесообразность участия в нем. Как сообщает "Арменпресс", об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян получал и продолжает получать приглашения на различные мероприятия в этом году, в том числе на участие в дипломатическом форуме в Анталье. Министерство иностранных дел Армении обсуждает целесообразность участия министра в вышеуказанных мероприятиях в установленном порядке", - отметил пресс-секретарь армянского МИД.