Саакашвили «по-человечески» пожелал Порошенко не попасть в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в грузинской тюрьме, заявил, что не желает экс-президенту Украины Петру Порошенко также попасть в пенитенциарное учреждение. Об этом, как передает ТАСС, написал Саакашвили в Facebook.

"Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник (Порошенко - ред.) вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что в первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет назад. А после того, как судья Лариса Сокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и чуть не придушив, выкинули из страны", - написал Саакашвили.

Он отметил, что «по-человечески» не желает Порошенко попасть в тюрьму.

Экс-президент также напомнил о периоде работы в Украине, отметив, что он боролся с коррупцией, а Порошенко, наоборот, поощрял ее.