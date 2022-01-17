Центробанк Турции сохранил ключевую ставку
Центральный банк Турции оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 14%. Решение принято по итогам заседания Совета по денежной политике под председательством главы ЦБ Шахапа Кавджиоглу, передает агентство «Анадолу».
Кавджиоглу также обратил внимание на рост геополитических рисков, распространению новых штаммов коронавируса и сохранению вероятности снижения темпов мировой экономики.
«Центробанк Турции внимательно отслеживает негативное влияние глобального роста цен на экономическую ситуацию в стране и финансовые рынки. Регуляторы ведущих стран мира сходятся во мнении, что на фоне высоких цен на энергоносители и несбалансированности спроса и предложения рост цен может сохраняться продолжительный период», - отметил он.
В Центробанке также заявили, что пересматривают рамки политики с учетом приоритетности поддержки национальной валюты.
«С устранением базовых факторов, влияющих на инфляцию, будет наблюдаться поэтапное снижение цен. Влияние факторов, способствующих росту турецкой экономики, возрастает. По итогам 2022 года в Турции будет зафиксирован