Водителей в Азербайджане предупреждают о гололеде заявление госагентства
Некоторые участки основных магистральных дорог Азербайджана покрылись льдом, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.
Согласно сообщению, льдом покрылись участок автодороги Баку - Шемаха с 65-го по 104-й километр, участок автодороги, проходящий по территории Гобустанского района, участок автодороги Гилязи - Хызы, а также Исмаиллы - Габала.
Отмечается, что в настоящее время осадки продолжаются. Для предотвращения обледенения дорог принимаются соответствующие меры, трассы посыпаются песком и солью, продолжаются работы по обеспечению нормального движения транспортных средств.