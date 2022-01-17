Европарламент призвал ввести санкции против чиновников Казахстана

Депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, в которой призывают ввести санкции «в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников» в связи с последними событиями в центральноазиатской республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», — приводит агентство выдержку из резолюции.

Помимо этого, евродепутаты настаивают на международном расследовании преступлений против народа Казахстана в ходе двухнедельных митингов. Уточняется, что речь идет об информации о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях, имевших место в Алматы и других населенных пунктах.