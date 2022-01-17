В США подготовили новый проект санкций против России
Новый проект санкций США в отношении России предусматривает меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, передает РИА Новости.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте Конгресса.
"Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование "Северного потока — 2" или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица", - говорится в тексте проекта, который приводит газета Washington Post.