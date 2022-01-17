Врач о главной опасности «омикрона»

Омикрон-штамм коронавируса требует своевременного обнаружения, в противном случае он способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом Ura.ru рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, симптомы «омикрона» схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты далеко не сразу узнают о заражении коронавирусом.

«Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит. И только потом уже доходят, что это он», — пояснил специалист.

Отсутствие своевременного лечения может спровоцировать развитие хронических ЛОР-заболеваний. Он отметил, что состояние из острого перейдет в подострое, а из подострого в хроническое, «поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить», заключил врач.