В США предложили ввести санкции против Симоньян и Соловьева
Конгрессмены США предлагают ввести санкции против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, сообщает газета Washington Post.
"Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, российские граждане и действующие или бывшие российские должностные лица: ...Владимир Соловьев, медийная личность, ...Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала", ...Маргарита Симоньян, главный редактор RT", - говорится в тексте проекта санкций, полученном газетой.